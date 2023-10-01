Из-за сбитого БПЛА в Сочи шесть самолетов перенаправили на запасные аэродромы
10:25 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Утром 1 октября в аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов. Шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. С 08:20 [мск] аэропорт работает в штатном режиме на прилет и вылет. Для обслуживания повышенного пассажиропотока усилены все службы аэропорта, работает оперативный штаб», — говорится в телеграм-канале пресс-службы аэропорта.
Как уточнил в своем телеграм-канале мэра Сочи Алексей Копайгородский, сейчас в городе ситуация спокойная. «Сегодня около восьми утра дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожен беспилотный летательный аппарат. В целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов. <…> В Сочи все штатно», — написал он.
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