Вместе с РСЗО HIMARS Эстония закупит у США ракеты ATACMS

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония приняла решение закупить у США ракеты большой дальности ATACMS вместе с пусковыми установками реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает портал ERR.



По его данным, в прошлом году Таллин подписал с Вашингтоном контракт на закупку пусковых установок, ракет и прочего оборудования для РСЗО HIMARS. В сделку также вошли тактические ракеты ATACMS. Портал уточняет, что поставки вооружений будут осуществлены в течение 2025 года.



В начале 2023 года США направили в Эстонию своих военнослужащих в рамках ротации для усиления обороны на восточном фланге НАТО и развернули на территории страны РСЗО HIMARS.



