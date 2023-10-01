Вместе с РСЗО HIMARS Эстония закупит у США ракеты ATACMS
11:20 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, в прошлом году Таллин подписал с Вашингтоном контракт на закупку пусковых установок, ракет и прочего оборудования для РСЗО HIMARS. В сделку также вошли тактические ракеты ATACMS. Портал уточняет, что поставки вооружений будут осуществлены в течение 2025 года.
В начале 2023 года США направили в Эстонию своих военнослужащих в рамках ротации для усиления обороны на восточном фланге НАТО и развернули на территории страны РСЗО HIMARS.
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