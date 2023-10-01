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Вместе с РСЗО HIMARS Эстония закупит у США ракеты ATACMS

11:20 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония приняла решение закупить у США ракеты большой дальности ATACMS вместе с пусковыми установками реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает портал ERR.

По его данным, в прошлом году Таллин подписал с Вашингтоном контракт на закупку пусковых установок, ракет и прочего оборудования для РСЗО HIMARS. В сделку также вошли тактические ракеты ATACMS. Портал уточняет, что поставки вооружений будут осуществлены в течение 2025 года.

В начале 2023 года США направили в Эстонию своих военнослужащих в рамках ротации для усиления обороны на восточном фланге НАТО и развернули на территории страны РСЗО HIMARS.

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