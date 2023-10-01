На артемовском, марьинском и авдеевском направлениях ВСУ потеряли более 350 военных
12:35 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Подразделениями Южной группировки войск отражены десять атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад, 118-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ на артемовском, марьинском и авдеевском направлениях», — приводятся слова начальника пресс-центра группировки в телеграм-канале Минобороны РФ.
По словам Минесашвили, потери противника составили более 350 военнослужащих, орудие М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, гаубицы 2С1 «Гвоздика» и Д-30, а также семь автомобилей, восемь беспилотных летательных аппаратов.
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