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За сутки ПВО РФ перехватили пять снарядов HIMARS, бомбу JDAM, уничтожили 37 украинских БПЛА

15:35 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, бомбу JDAM, уничтожили 37 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 37 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Кривошеевка, Верхнекаменка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Петровское, Марьинка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новофедоровка и Вишневое Запорожской области», — говорится в сообщении.


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