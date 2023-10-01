Не опираясь на инструкции США, Латинская Америка выбрала политику развития - Слуцкий

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны латиноамериканского континента выбрали политику своего развития, не опираясь на инструкции из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на круглом столе в ходе первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».



«Сегодня после того, как мы провели ряд встреч, мы можем сказать, что практически каждая страна <…> действительно имеет в виду свое развитие вне связи с инструкциями Вашингтона, где традиции страны, собственное видение внутренней и внешней политики будут главными факторами развития», — рассказал Слуцкий во время круглого стола «Справедливый многополярный мир: роль парламентской дипломатии».



Он также отметил, что Россия будет поддерживать эти тенденции, в частности в экономической, политической и культурной плоскостях.



