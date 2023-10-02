В США прекратил действие закон о ленд-лизе для Украины
09:00 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Закон о ленд-лизе для Украины, который ни разу не был применен на практике, прекратил действие в США 30 сентября. Об этом сообщило украинское издание "Страна".
Как отмечает издание, этот документ давал президенту США Джо Байдену право передавать Украине оружие и другую помощь по упрощенной процедуре. Закон должен был работать аналогично тому, как это было во время Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, в том числе СССР, без предоплаты и с длительной отсрочкой платежей.
Однако в реальности этот механизм так и не использовали, так как Киев и так получал от Вашингтона помощь по другим программам без необходимости платить за нее сразу, поясняет издание. По его оценке, эти программы более выгодны Украине, чем ленд-лиз.
Президент США Джо Байден подписал в мае прошлого года законопроект о поставках Украине оружия по ленд-лизу для упрощения оказания военной помощи Киеву. Он предусматривает, что в 2022 и 2023 финансовых годах Байден может дать указание своей администрации предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или стран Восточной Европы, "на которые оказала воздействие специальная военная операция России", чтобы помочь повысить их обороноспособность.
При этом в Пентагоне заявляли, что администрация США в настоящее время не видит необходимости в поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Акцент делается на выделении вооружений на основании полномочий президента и использования этого метода в качестве основного при предоставлении техники напрямую со складов американских военных.
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