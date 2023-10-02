В Канаде медведь гризли убил двух человек в национальном парке

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли в результате нападения медведя гризли в канадском национальном заповеднике Банф (западная провинция Альберта). Об этом сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Спасатели получили сигнал о нападении медведя недалеко от населенного пункта Сандре, но смогли добраться до места лишь ночью в субботу. Там они обнаружили двух погибших туристов. Их личности не раскрываются.

Агрессивный медведь был неподалеку. Его ликвидировали.