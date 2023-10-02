Трое детей получили травмы, выпрыгнув из окна школы из-за сигнализации
12:32 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое детей, по предварительной информации, получили травмы, выпрыгнув из окна школы в Ульяновске, после срабатывания экстренной системы оповещения из-за сбоя электроснабжения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.
В понедельник в телеграм-каналах появились сообщения о том, что трое детей выпрыгнули из окна школы № 64, испугавшись звука сработавшей в здании сигнализации. По предварительным данным, сигнализация включилась из-за сбоя энергоснабжения, который произошел утром в понедельник в Заволжском районе Ульяновска.
«Сейчас назначена служебная проверка по данному факту. Специалисты выехали туда для того, чтобы в полной мере разобраться в ситуации. <…> Подтверждается то, что дети на самом деле получили травмы. <…> Предварительно, трое [детей получили травмы]», — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что школьники выпрыгнули из окна, испугавшись сработавшей в здании сигнализации.
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