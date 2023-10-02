Глава МИД Австрии выступил против гарантий безопасности для Киева по типу НАТО

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущие гарантии безопасности для Украины не должны включать в себя обязательства по коллективной обороне по типу НАТО. Такое мнение выразил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС в Киеве.

По его словам, которые приводит газета Kurier, нужно «задуматься о том, что будет» после конфликта. При этом министр отметил, что гарантии безопасности Украины необходимы, но они не должны подразумевать обязательства по оказанию военной помощи по типу пятой статьи договора НАТО, пишет издание.