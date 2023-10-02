Сийярто не поехал в Киев на встречу глав МИД ЕС, Венгрию представляет один из дипломатов
14:00 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не будет принимать участия в неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Киеве. Как сообщил в ответ на запрос корреспондента ТАСС пресс-секретарь венгерского внешнеполитического ведомства Мате Пацолай, на это совещание в столицу Украины отправился замгоссекретаря Жолт Банфорд.
«Венгрию на встрече представляет заместитель государственного секретаря по вопросам политики безопасности [МИД] Жолт Банфорд. Венгрия — это не единственная страна, не представленная на уровне министра иностранных дел [на встрече в Киеве]», — отметил пресс-секретарь министерства.
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