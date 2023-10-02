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Пакистан депортирует более миллиона нелегальных афганских мигрантов

22:00 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Пакистана объявило о решении депортировать около 1,1 млн афганских граждан, нелегально проживающих на территории республики. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его данным, под депортацию попадут не имеющие виз афганцы, в том числе те лица, которым будет отказано в продлении соответствующего документа. Как отмечает телеканал, план «выселения» незаконно проживающих на территории исламской республики мигрантов уже одобрен и находится на согласовании «со всеми заинтересованными сторонами и правительством Афганистана».

На прошлой неделе Geo TV сообщил, что нелегально проживающим в Пакистане иностранцам будет предоставлен месяц для того, чтобы добровольно покинуть страну. По истечении этого срока предполагается, что местные правоохранительные органы начнут масштабные репрессии по всей стране с целью выявления мигрантов и их депортации.

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