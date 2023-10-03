В Днепропетровской области разрушены производственные объекты
11:20 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производственные объекты разрушены в Павлограде Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
По его словам, в городе повреждено промышленное предприятие, в результате возник пожар. «Есть разрушение производственных объектов», — написал он в свое телеграм-канале.
Также произошел пожар на предприятии в городе Днепре (ранее — Днепропетровск).
Ночью воздушная тревога продолжалась в Днепропетровской области около четырех часов, поступали сообщения о взрывах.
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