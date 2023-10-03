Турция проводит крупномасштабную антитеррористическую операцию по всей стране

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы безопасности Турции проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию под кодовым названием «Герои» на всей территории республики. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети Х («икс», ранее Twitter).

«По состоянию на 8:30 (совпадает с мск — прим. ТАСС) по всей Турции было проведено 466 контртеррористических операций, в которых принимали участие 13 440 сотрудников служб безопасности. В рамках операции „Герои“ было задержано 12 членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне. Не менее 55 подозреваемых в терроризме были задержаны в ходе операций в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли», — написал глава МВД Турции.