Нобелевская премия по физике присуждена за изучение движения электронов в материи
13:05 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нобелевская премия в области физики 2023 года присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и француженке Анн Л’Юилье. Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Премия присуждена за «за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи», говорится в мотивировочной части решения Нобелевского комитета.
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