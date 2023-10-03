Нобелевская премия по физике присуждена за изучение движения электронов в материи

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевская премия в области физики 2023 года присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и француженке Анн Л’Юилье. Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Премия присуждена за «за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи», говорится в мотивировочной части решения Нобелевского комитета.