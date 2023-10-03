На Украине внесли в список «спонсоров войны» три ведущие нефтегазовые компании Китая
15:32 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень «международных спонсоров войны» три крупнейшие нефтегазовые компании Китая. Об этом сообщила пресс-служба НАПК в своем телеграм-канале.
Речь идет о национальной нефтяной компании Китая CNOOC Group, занимающейся добычей ископаемого топлива и специализирующейся на переработке сырой нефти, Sinopec Group и крупнейшей китайской национальной нефтегазовой корпорации China National Petroleum Corporation.
В НАПК уточнили, что все эти компании внесены в перечень, поскольку «продолжают реализовывать совместные проекты с Россией».
Ранее агентство включило в этот список крупнейшего игрока на рынке алмазов индийскую компанию Shree Ramkrishna Exports. В этот перечень уже вошли китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющая платформой онлайн-коммерции Aliexpress, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, один из крупнейших мировых портовых операторов DP World (ОАЭ), компании Procter&Gamble, Leroy Merlin, Auchan и многие другие.
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