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НОВОСТИ

В Баку назвали неприемлемым стремление Франции вооружать Армению

15:12 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Азербайджана назвал неприемлемыми попытки Франции вооружать Армению, так как это несет риски безопасности в регионе.

«Стремление Франции всячески вооружать Армению, вновь втянуть ее в агрессию и военную авантюру неприемлемо. Франция должна уяснить, что эти усилия, так же как и исторически предпринимаемые попытки вмешаться в наш регион, потерпят неудачу», — говорится в распространенном комментарии внешнеполитического ведомства в ответ на заявления французского министра иностранных дел Катрин Колонна, прозвучавшие на пресс-конференции в Ереване.

В Баку решительно осудили слова Колонна «о насильственном выселении армян из Карабаха», подчеркнув, что они преследуют цель ввести в заблуждение международную общественность. В комментарии также отмечается, что заявления Парижа о неизменной поддержке Армении «в очередной раз доказывают абсолютную беспочвенность озвучиваемых Францией на протяжении 30 лет утверждений, что она является нейтральным и независимым посредником».

Во вторник на пресс-конференции в Ереване Колонна заявила о готовности Франции подписать с Арменией соглашение о военной помощи.

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