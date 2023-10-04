У России были определенные контакты с Западом по Карабаху — Песков
15:32 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва вела определенные контакты с Западом по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, но не те, о которых писала Politico, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой неназванного высокопоставленного дипломата и чиновников США и ЕС сообщало, что представители Евросоюза (ЕС), Соединенных Штатов и России якобы провели 17 сентября в Стамбуле секретные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе за несколько дней до нового обострения в регионе.
«Не совсем так, как это описывают. Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале. Определенные контакты по Карабаху были, они имели место. Но это не те переговоры, о которых там написано», — указал Песков в ответ на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить проведение таких переговоров.
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