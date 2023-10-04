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НОВОСТИ

Один из лидеров "Альтернативы для Германии" госпитализирован после нападения

20:00 04.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла был доставлен в больницу после некоего инцидента на предвыборном митинге в Ингольштадте (федеральная земля Бавария) на юге страны. Об этом сообщил портал Focus-online.

В свою очередь, как рассказали агентству DPA в штабе АдГ, речь идет о «преступном инциденте», направленном против Хрупаллы. Информации о состоянии лидера АдГ пока нет. В полиции Ингольштадта сообщили о проведении операции, однако подробностей не привели.

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