Белоруссия создаст у границ несколько крупных узлов сопротивления — Лукашенко

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия создаст по периметру границ несколько крупных узлов сопротивления. Об этом в ходе посещения такого узла в Кобринском укрепленном районе Брестской области сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Это только один пункт, а у нас их будет немало. И мы в мирное время, как сегодня, отработаем все мероприятия, чтобы заблаговременно, в случае получения сигнала о том, что соседи наши плохо себя ведут, займем эти позиции. Они должны быть как минимум труднопроходимыми для противника. Заблаговременно будем готовиться к защите своей родины на направлениях вероятных атак на наше государство. Таких вот центров, не таких, как здесь, а более масштабных, будет несколько по периметру нашей границы», — цитирует Лукашенко издание «СБ. Беларусь сегодня»

Белорусский президент отметил, что в узле сопротивления «все создавалось с учетом боевых действий на Украине и инструкторов ЧВК „Вагнер“. „Ребята наши с удовольствием с ними тренировались. Опыт современной войны полностью нами усвоен“, — сказал он.