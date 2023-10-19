Собянин: Материальную помощь к годовщине Битвы под Москвой получат 1900 человек

10:05

В Москве утвержден размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой. По решению мэра Москвы Сергея Собянина, выплату получат 1900 человек, среди которых инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы. Выплата составит 40 тыс. руб.

Среди тех, кто получит материальную помощь - горожане, награжденные медалью «За оборону Москвы», участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, работавшие в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.