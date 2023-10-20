Герман Греф: Для поддержки инноваций и развития технологий важны действия государства и крупных структур

19:40

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф принял участие в пленарной сессии «Единороги на рынках будущего» международного экспортного форума «Сделано в России». На сессии обсуждалось, от чего зависит успех предпринимательской инициативы и какие факторы сегодняшнего дня влияют на вероятность появления отечественных компаний-единорогов завтра.

Герман Греф отметил, что 2022 год для венчурной индустрии в мире был сложным: инвестиции упали на 30% (с 750 до 500 млрд долл. США), количество сделок снизилось в 2 раза. В этом году рынок восстанавливается. Российский рынок в прошлом году упал в три раза по количеству сделок и объему инвестиций (с 90 до 29 млрд долл.), но в этом году идет достаточно быстрое его восстановление.

По мнению Германа Грефа, для развития венчурной индустрии, высокотехнологичного предпринимательства и инноваций очень важны действия государства и крупных структур. Нужно создать инфраструктуру и изменить модель поведения людей. Причём работа по созданию предпринимательского духа должна начинаться со школьной скамьи.

«Мы должны в школах вводить предмет «Предпринимательство», расширять предмет «Технологии», ведь там создаются предпосылки и мечты быть предпринимателем, – считает Герман Греф. – Затем, конечно, вузы. И дальше – создание всей инфраструктуры, связанной с так называемыми посевными фондами, фондами ранних стадий, венчурными фондами и венчурными капиталистами, которые инвестируют в более продвинутые стадии. Конечно же, акселераторы, технопарки и поддержка в IPO компаний. Этот цикл связан с тем, что мы поддерживаем предпринимателя с точки зрения поиска инвестиций. У нас здесь ещё есть явные разрывы, с которыми нужно работать. И в том числе это ответственность крупных компаний».

В качестве примера реализации такой ответственность Герман Греф привел создание трех акселераторов Сбера. Это акселератор для школьников (совсем юные ребята генерируют потрясающие идеи и зарабатывают немалые деньги), акселератор для студентов, а также акселератор Sber500. В этом году в Sber500 заявились 1250 стартапов, было отобрано 250, а 30 из них прошли через акселерационные процедуры и получили инвестиции.

Свои проекты с высоким экспортным потенциалом представили генеральный директор ООО «Большая Тройка» Артём Седов (цифровизация управления отходами), генеральный директор «Бюро 1440» Алексей Шелобков (спутниковая связь), генеральный директор ГК «ИнЭнерджи» Алексей Кашин (накопление энергии) и исполнительный директор ГК ЭФКО Сергей Иванов (биотехнологии).

Герман Греф и управляющий директор Altera Investment Fund Кирилл Андросов в качестве экспертов задавали им уточняющие вопросы и оценивали рыночные перспективы представленных проектов.

Своими соображениям о том, как стимулировать развитие технологических стартапов с наибольшими шансами превращения в единорогов, также поделился первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Модерировал дискуссию специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Международный экспортный форум «Сделано в России» – главное событие года для всех предпринимателей-экспортеров и тех, кто планирует масштабировать свой бизнес, выйти на экспорт и найти новых партнеров. Сбер – партнер деловой программы форума.