Венгрия пригрозила отключить Украину от электроэнергии, если ЕС запретит нефть и газ из РФ
16:32 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия может прекратить передачу электроэнергии на Украину, если Еврокомиссия введет запрет на поставки нефти, газа и ядерного топлива из России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании министров энергетики стран Евросоюза в Люксембурге.
«Сегодня Венгрия обеспечивает примерно 40-42% украинского импорта электроэнергии. Таким образом, Венгрия играет ключевую роль в снабжении Украины электроэнергией. Но если энергоснабжение Венгрии окажется под угрозой и станет нестабильным, то это может серьезно повлиять на продолжение наших поставок на Украину», — предупредил Сийярто в беседе с венгерским журналистам в Люксембурге, которая транслировалась телеканалом М1.
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