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Сбер обновил приложение СберБанк Онлайн на Android. Больше всего изменился кошелек с картами, к которому пользователи обращаются чаще всего.

Теперь в этом разделе помещается больше двух карт. Если у клиента больше одной карты – отобразится и общая сумма по ним. Чтобы скопировать номер карты или CVV, достаточно удерживать палец на нужной карте пару секунд. Можно скрыть баланс карты, а раздел «Безопасность» находится рядом с кошельком. Бонусы СберСпасибо «переехали» с главного экрана, их баланс доступен при переходе внутрь кошелька. Для этого нужно нажать на «Кошелек», общую сумму в кошельке или на кнопку «Все счета, карты и бонусы».

Секция «Диалоги» переименована в «Переводы на Сбер». Чтобы переводить было удобнее и быстрее, здесь появились рекомендованные контакты, которым клиенты регулярно отправляют деньги по номеру телефона.

Теперь на главном экране видно расходы по категориям и общую сумму трат за месяц. Можно быстро посмотреть, сколько денег потрачено на супермаркеты, ЖКХ и интернет или транспорт. А если установить план расходов, то рядом с общей суммой будут видны доступные для трат денежные средства в этом месяце.

Карточка с курсами валют теперь внизу главного экрана. Раньше в ней помещались две валюты – сейчас три. Остальные доступны по кнопке «Еще». Курсы драгметаллов «переехали» на экран «Накопления» (внизу).

В шапке на главном экране Сбер сообщит клиенту, что зачислена зарплата, поступили новые счета на оплату, появилась просрочка по кредитке и так далее.

«Главный смысл любых перемен в СберБанк Онлайн – улучшить и упростить пользовательский опыт. Ритм жизни ускоряется, и каждому хочется, чтобы финансовое приложение не просто помогало решать ежедневные задачи, но и делало это максимально эффективно и быстро. В новом релизе мы стремились максимально упростить клиентам процесс управления финансами, чтобы всегда под рукой были самые частотные операции и сервисы: проверить баланс, перевести деньги, посмотреть, сколько средств и на что потрачено. А все, что используется реже, мы переместили в другие разделы», – отметила директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Ксения Баринова.