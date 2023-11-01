Путин о поставках с Запада мелких товаров: Чем меньше барахла — тем, может быть, даже и лучше

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал абсурдными идеи на Западе запретить поставки в Россию отверток и других мелких товаров, при этом он видит в этом и положительные моменты.

Как заявил президент на совещании по экономике, западные политики в вопросах санкций «сейчас в своих фантазиях просто доходят до абсурда» и «предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее».

«Ну, чем меньше барахла — тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — подчеркнул Путин.