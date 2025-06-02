Британия намерена обеспечить готовность своих вооруженных сил вести боевые действия - Стармер
13:20 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания увеличивает инвестиции в оборону, чтобы обеспечить готовность своих вооруженных сил вести боевые действия на фоне роста напряженности в Европе. Об этом объявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.
«Мы переходим к [режиму] готовности к боевым действиям как основной цели наших вооруженных сил», — сказал он, выступая на пресс-конференции в Глазго, которую транслировал телеканал Sky News. Стармер добавил, что в основе безопасности страны будет лежать партнерство с союзниками по НАТО.
Он заявил, что Лондон никогда не будет сражаться один. «Наша политика в сфере обороны всегда будет ориентирована в первую очередь на НАТО», — добавил он. Стармер отметил, что альянс является «фундаментальным источником стратегической силы» Великобритании.
Кроме того, он заявил, что Лондон намерен внедрять инновации в вооруженные силы «со скоростью военного времени». Стармер указал, что планирует сделать британские войска «в десять раз более смертоносными к 2035 году».
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