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ВС ФРГ должны увеличить число военных на 80 тыс. для выполнения требований НАТО — СМИ

13:00 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность Бундесвера (ВС ФРГ) должна быть увеличена на 80 тыс. человек, чтобы соответствовать новым требованиям НАТО. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в органах безопасности.

По информации издания, Североатлантический альянс планирует дополнительно привлечь 80 тыс. военнослужащих из ФРГ. Цель, как поясняет газета, должна быть достигнута через 15 лет. Это представляет серьезную проблему для Бундесвера, который уже много лет сталкивается с трудностями при наборе личного состава, подчеркивает Handelsblatt. В настоящее время ВС ФРГ даже не в состоянии достичь поставленной цели — численности в 203 тыс. военных.

Новые целевые показатели по наращиванию потенциала для союзников по НАТО, как отмечает издание, будут определены во вторник на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Окончательное решение будет принято на саммите НАТО в Гааге через три недели.

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