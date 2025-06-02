Самозапрет на кредиты за три месяца работы сервиса установили 10,68 млн россиян

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне направили на установку самозапрета на кредиты 11,53 млн заявлений и 504 тыс. заявлений на его снятие за три месяца работы сервиса (4,4% ранее установленных ограничений на получение кредита было отменено). На сегодняшний день самозапрет установлен у 10,68 млн россиян, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 10,5 млн заявок поданы на установку этого типа запрета (91% от общего количества заявок). На запрет онлайн выдач в банках и онлайн выдач в МФО было подано 479 тыс. заявок (4%). На полный запрет выдач в МФО — 185 тыс. заявок (2%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках — 164 тыс. заявок (1%). Остальные 2% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета.

При этом больше всего самозапретов установлено у граждан в возрасте 35-45 лет — 23% от общего количества граждан с самозапретом, 21% самозапретов приходится на россиян в возрасте 45-55 лет, 20% — на граждан 55-65 лет, 17% — на граждан старше 65 лет, 12% — на 25-35-летних и 7% — на молодежь до 25 лет.

Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили 1,13 млн заявлений на установку самозапрета. На снятие запрета было направлено 30 тыс. заявлений.

В топ-5 регионов по количеству направленных на установку самозапрета заявлений вошли также: Московская область — 778 тыс. заявлений (25 тыс. на снятие), Санкт-Петербург — 535 тыс. заявлений (16 тыс. на снятие), Башкортостан — 395 тыс. заявлений (22 тыс. на снятие), Свердловская область — 357 тыс. заявлений (18 тыс. на снятие), Краснодарский край — 337 тыс. заявлений (16 тыс. на снятие), Ростовская область — 335 тыс. заявлений (13 тыс. на снятие), Татарстан — 309 тыс. заявлений (14 тыс. на снятие), Челябинская область — 290 тыс. заявлений (14 тыс. на снятие), Нижегородская область — 245 тыс. заявлений (10 тыс. на снятие).