Сбер представил гайд по созданию интеллектуальных систем, способных автономно выполнять бизнес-задачи

12:58

На конференции ЦИПР старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев представил практический гайд по созданию AI-агентов – автономных систем, которые самостоятельно выполняют различные задачи с помощью генеративного искусственного интеллекта. Руководство будет полезно ИТ-специалистам, архитекторам, участникам команды разработки, которые хотят разобраться в ключевых аспектах построения и внедрения мультиагентных систем в условиях реальной корпоративной среды.

Построение по-настоящему эффективной мультиагентной системы, требует четкого определения перечня интеллектуальных агентов, решаемых ими задач и зон ответственности, принципов взаимодействия агентов как между собой, так и с внешней средой, проверок и ограничений для контроля каналов коммуникации.

Приведенные в документе рекомендации, основанные на опыте Сбера, дадут специалистам структурированное представление о возможностях агентных систем и способах их применения для создания инновационных продуктов и услуг, а также для продвижения собственных технологических решений.

В гайде подробно представлены:

– теоретические основы разработки AI-агентов;

– архитектурные принципы построения автономно действующих AI-агентов,

– принципы взаимодействия AI-агентов в мультиагентных системах;

– подходы к созданию надежной и безопасной среды их эксплуатации;

– практические примеры, иллюстрирующие различные аспекты реализации AI-агентов с помощью популярных фреймворков (все тексты примеров, также, доступны в сопровождающем документ GitVerse репозитории).

«Генеративной искусственный интеллект открывает путь к совершенно новому уровню автоматизации компаний, где внедрение AI-агентов становится реальным средством быстрой и эффективной трансформации бизнес процессов и существенным фактором в конкурентной борьбе, – отметил Андрей Белевцев. – Вместе с тем, на сегодняшний день в России не было ни одного практического документа, который бы позволял разобраться в ключевых аспектах построения и внедрения агентных и мультиагентных систем в корпоративной среде. В представленном гайде, мы раскрываем наш практический опыт внедрения таких систем в сложном ИТ-ландшафте Сбера, в соответствии с строгими корпоративными стандартами надежности, безопасности и производительности. Уверен, что этот документ станет ценным и полезным ресурсом на пути освоения и внедрения компаниями современных AI-технологий».