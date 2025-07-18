Фермер из Белгородской области отправляет сыры в зону СВО
20:33 18.07.2025
Продающая в Москве свой сыр на ярмарке в районе Нагорный, фермер Марина из Белгородской области, помогает жителям приграничных территорий и бойцам специальной военной операции. Согласно сообщению, размещенном на сайте мэра столицы, на продажу в Москву женщина поставляет молочные продукты, такие как крафтовые сыры из коровьего, овечьего и козьего молока с натуральной твердой корочкой.
При этом твердые сыры с большим сроком хранения Марина в вакуумной упакове отсылает в зону СВО. Согласно сообщению, работники сыроварни не только проводили сбор гуманитарной помощи, но доставляли ее на фронт. В этих случаях транспортировкой занимался водитель предприятия. Фермерам поступают благодарности от военнослужащих, некоторые отправляют им сообщения, а некоторые приезжают и лично говорят спасибо.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
НОВОСТИ
- 20:32 18.07.2025
- Сергунина: «Фестиваль культуры Вьетнама» стартует в Москве 25 июля
- 20:25 18.07.2025
- РФ прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ
- 19:10 18.07.2025
- Из-за нехватки средств ООН сокращает помощь беженцам
- 19:02 18.07.2025
- Ростех и ДОМ.РФ открыли первый арендный дом для сотрудников ОДК-УМПО в Уфе
- 17:40 18.07.2025
- Россия усилит удары по бандеровскому режиму — Медведев
- 17:12 18.07.2025
- Число врачей в РФ за последние два года выросло более чем на 16 тыс. — Голикова
- 17:00 18.07.2025
- Медведев сыронизировал над словами про «удар в сердце военной машины России»
- 16:32 18.07.2025
- России нужно максимально отстраняться от ЕС — Медведев
- 16:12 18.07.2025
- Трамп считает, что Украина должна перейти в наступление — WP
- 16:00 18.07.2025
- Запрет ЕС на импорт нефтепродуктов из нефти из РФ не касается США и еще 4 стран
комментарии(0)