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НОВОСТИ

Фермер из Белгородской области отправляет сыры в зону СВО

20:33 18.07.2025

Продающая в Москве свой сыр на ярмарке в районе Нагорный, фермер Марина из Белгородской области, помогает жителям приграничных территорий и бойцам специальной военной операции. Согласно сообщению, размещенном на сайте мэра столицы, на продажу в Москву женщина поставляет молочные продукты, такие как крафтовые сыры из коровьего, овечьего и козьего молока с натуральной твердой корочкой.

При этом твердые сыры с большим сроком хранения Марина в вакуумной упакове отсылает в зону СВО. Согласно сообщению, работники сыроварни не только проводили сбор гуманитарной помощи, но доставляли ее на фронт. В этих случаях транспортировкой занимался водитель предприятия. Фермерам поступают благодарности от военнослужащих, некоторые отправляют им сообщения, а некоторые приезжают и лично говорят спасибо.

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