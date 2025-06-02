ФНС России и Сбер развивают применение искусственного интеллекта при обслуживании граждан и бизнеса
12:50 02.06.2025
ФНС России и Сбер заключили соглашение о технологическом сотрудничестве и обмене опытом в области информационных технологий на конференции ЦИПР. Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и заместитель руководителя Налоговой службы Андрей Бударин.
В рамках сотрудничества стороны планируют совершенствовать качество предоставления государственных услуг гражданам и организациям, оптимизировать взаимодействие органов государственной власти и общества на цифровой платформе с использованием искусственного интеллекта, а также развивать совместный ИТ-ландшафт.
«У Сбера большой опыт разработки и реализации цифровых сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта, – отметил Кирилл Меньшов. – ФНС России – одно из самых технологически продвинутых ведомств в России. Мы говорим на одном языке, наша общая задача – развить оптимальные инструменты для бесшовного взаимодействия наших клиентов с ФНС России и автоматизировать рутинные процессы».
Андрей Бударин в свою очередь отметил, что Служба прошла большой путь в части цифровой трансформации внутренних процессов и сервисов по взаимодействию с организациями и органами государственной власти. Это привело к значительной миграции взаимодействия с налогоплательщиками в цифровое пространство.
«ФНС России уже более пяти лет развивается в парадигме того, что элементы налогового администрирования, предусматривающие взаимодействие, переносятся в ту среду, где удобно налогоплательщикам, – отметил Андрей Бударин. – Для нас представляет большой интерес совместное развитие ИТ-ландшафта с кредитными организациями. Благодаря этому Служба может бесшовно, быстро, удобно и на качественно новом уровне взаимодействовать с подавляющим большинством экономически активных граждан по налоговым вопросам в банковской среде. Технологическое партнерство также открывает и многие другие перспективы, которые могут сократить финансовые и временные издержки всех сторон. Сбер – наш исторический партнер в реализации проектов».
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