Доля атомной энергии в РФ достигнет 24-24,5% к 2042 г. — Шульгинов
10:05 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство энергетики России считает, что доля атомной энергии в РФ достигнет 24-24,5% к 2042 г. за счет возведения новых АЭС на Дальнем Востоке, Сибири и в европейской части РФ. При этом повышение доли атома в энергобалансе России до 30% к 2042 году (о чем ранее говорил глава Росатома Алексей Лихачев) не является реалистичной задачей, сказал ТАСС глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
«Да, мы рассматриваем размещение атомных станций на Дальнем Востоке, в Сибири и в Центральной части России, чтобы обеспечить рост доли выработки, но на уровне 24-24,5% к 2042 году. При этом нам нужно многое учесть, нужна маневренная генерация. Мы не можем развивать базовую, не занимаясь маневренной», — сказал он.
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