Песков предрек Киеву очень нелегкие времена

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев начинает переживать очень сложные времена — он все больше раздражает мир и не может больше доминировать со своим иждивенчеством, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас для киевского режима наступают очень нелегкие времена. Видно невооруженным глазом, что растет раздражение от Киева», — заметил он, отвечая на вопросы в кулуарах марафона общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Песков обратил внимание, что на фоне событий на Ближнем Востоке у многих меняются приоритеты. «И очевидно, что киевский режим не может больше пользоваться своим иждивенческим подходом и со своим иждивенчеством уже не может доминировать на мировой арене», — указал представитель Кремля.