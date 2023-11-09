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НОВОСТИ

В Совбезе РФ сообщили о росте кибератак со стороны иностранных спецслужб

13:00 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы иностранных государств в последнее время чаще и интенсивнее стараются атаковать российские информационные ресурсы, констатировали участники межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности.

«Отмечено, что в настоящее время фиксируется существенное возрастание масштаба и интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, осуществляемых специальными службами иностранных государств с привлечением международных преступных сообществ», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза по итогам заседания комиссии.

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