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Киев не может привлечь новых союзников из-за ситуации в Газе — WSJ

17:40 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Ближнем Востоке смещает внимание мировой общественности с Украины, что негативно влияет на стремления Киева провести еще одну встречу по урегулированию конфликта и привлечь новых союзников. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.

По их словам, все усилия Украины провести встречу, направленную на привлечение нейтральных стран на свою сторону и консолидацию международной поддержки, «затухают из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке». Киевские власти планировали провести такую встречу до конца этого года, но сейчас, как указывают дипломаты, это маловероятно.

Как отмечает издание, палестино-израильский конфликт вызвал новые разногласия между США, западными странами и некоторыми ведущими арабскими странами, что также отразилось на надеждах Киева привлечь их к обсуждению мира на Украине.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский также подтвердил, что конфликт на Ближнем Востоке «забирает фокус внимания с Украины».

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