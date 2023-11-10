Более половины граждан Армении не доверяют политике Пашиняна — опрос
14:12 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 54% граждан Армении не доверяют политике премьера Никола Пашиняна, такой же скепсис у населения вызывает деятельность президента Ваагна Хачатуряна, парламента и правительства. Такие данные опубликовало представительство социологической службы Gallup International в республике.
Социологический опрос был проведен по телефону, в нем приняли участие 1,1 тыс. человек, погрешность составила 3%.
«Николу Пашиняну полностью доверяют 20,4% опрошенных, скорее доверяют — 13,2%, скорее не доверяют — 18,6%, вовсе не доверяют — 35,5%, затруднились ответить — 12,3%. Получается, что 54,1% населения страны не доверяет ему, — отметил глава представительства, социолог Арам Навасардян.
Большинство населения также не одобряет деятельность президента Ваагна Хачатуряна — 53,7%, парламента — 64,2%, правительства — 57,7%.
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