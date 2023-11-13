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Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон возглавил МИД королевства

13:24 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен руководителем МИД. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы правительства Риши Сунака.

«Достопочтенный Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития», — отмечается в заявлении. На этом посту он сменит Джеймса Клеверли, который был переведен на должность главы МВД.

Кэмерон был избран на пост премьера в 2010 году в возрасте 44 лет. Он стал самым молодым с 1812 года политиком, занявшим кабинет на Даунинг-стрит, 10. Лидером же Консервативной партии Кэмерон являлся с 2005 года. Всего во главе правительства он проработал 6 лет — до 2016 года. Более всего Кэмерон запомнился тем, что пообещал провести референдум о выходе Великобритании из состава ЕС в случае победы на выборах 2015 года. Когда партия победила, он сдержал свое слово и организовал плебисцит. С учетом того, что Кэмерон сам агитировал против Brexit, он ушел в отставку, также покинув и парламент. Публичной политикой с того момента он не занимался.

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