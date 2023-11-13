Собянин: Комплекс онкобольницы №62 в "Сколково" планируется открыть в 2025 году

17:32

Лечебного-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы (МГОБ) №62 на территории «Сколково» откроют в 2025 году. По словам мэра столицы Сергея Собянина, тут появится абсолютно новая больница. «На сегодняшний день основной корпус построен на 60%, вспомогательный корпус – начато строительство. Но я думаю, что в 2025 году одновременно будет запущен и новый корпус, и вспомогательный реанимационный корпус. Так что 62-я больница, ее замечательный коллектив в 2025 году должны переехать в новый корпус», – заявил глава города.

Как отмечает градоначальник, ввод нового комплекса позволит завершить модернизацию московской системы онкологической помощи. МГОБ №62 – одна из ведущих профильных клиник мегаполиса и тут действует один из пяти многопрофильных центров, созданных в рамках внедрения в Москве нового стандарта онкопомощи.

Напомним, новый комплекс онкологической больницы составят два современных корпуса площадью более 60 тыс. кв м. – амбулаторно-стационарный (на 525 коек) и операционно-реанимационный (на 26 коек).

В амбулаторно-стационарном корпусе разместят отделения лучевой и ультразвуковой диагностики, радиотерапии, дневной стационар химиотерапии, центр опухолей костей и мягких тканей. Корпус будет оснащен новейшей медицинской техникой, в числе которой два магнитно-резонансных и пять компьютерных томографов, два рентген-комплекса, ангиограф, маммографы, УЗИ-аппараты, оборудование для функциональной диагностики. В операционно-реанимационном корпусе разместят операционный блок на 18 операционных, отделение реанимации и интенсивной терапии, стационар кратковременного пребывания с двумя малыми операционными, лаборатории патоморфологии, онкогенетики и онкоцитологии, аптеку.