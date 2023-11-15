Президент Ганы призвал бывшие колониальные державы к репарациям за ущерб от работорговли
12:00 15.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо на открытии международной конференции Accra Summit, посвященной юридическим аспектам возмещения ущерба от трансатлантической работорговли, призвал колониальные страны к выплатам компенсаций и возвращению всех незаконно вывезенных с африканского континента культурных ценностей. Об этом сообщил портал Media Ghana.
«Репарации давно назрели, жертвы других [случаев] несправедливости в истории человечества по праву получили репарации, и африканцы заслуживают того же за ущерб, причиненный трансатлантической работорговлей», — заявил лидер Ганы.
Глава западноафриканского государства также добавил, что вопрос репараций должен идти «рука об руку» с возвращением странам континента всех незаконно вывезенных в колониальную эпоху культурных ценностей, уточняет издание.
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