Президент Ганы призвал бывшие колониальные державы к репарациям за ущерб от работорговли

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо на открытии международной конференции Accra Summit, посвященной юридическим аспектам возмещения ущерба от трансатлантической работорговли, призвал колониальные страны к выплатам компенсаций и возвращению всех незаконно вывезенных с африканского континента культурных ценностей. Об этом сообщил портал Media Ghana.

«Репарации давно назрели, жертвы других [случаев] несправедливости в истории человечества по праву получили репарации, и африканцы заслуживают того же за ущерб, причиненный трансатлантической работорговлей», — заявил лидер Ганы.

Глава западноафриканского государства также добавил, что вопрос репараций должен идти «рука об руку» с возвращением странам континента всех незаконно вывезенных в колониальную эпоху культурных ценностей, уточняет издание.