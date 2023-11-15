0
0
2
НОВОСТИ

Сергей Собянин: Московские школьники победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

15:33 15.11.2023

Московские школьники смогли добиться на Всероссийском конкурсе «Большая перемена» отличных результатов. 30 представителей столицы одержали победу, а 107 стали призерами состязаний. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, москвичи соревновались с 1500 старшеклассниками со всей России.

«Тема конкурса – «Горжусь Россией». Участники изучали историю страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников», – написал глава города у себя в Telegram-канале.

Финал конкурса проводился в «Артеке». На этом этапе школьники должны были продемонстрировать слаженную командную работу, креативность и коммуникативные навыки.

По словам градоначальника, все победители получили денежные призы, которые смогут потратить на повышение уровня образования или запуск стартапов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 15.11.2023
ЕС добавит в пакет санкций запрет на российские алмазы с 1 января — Bloomberg
0
51
15:12 15.11.2023
Греция никогда не смирится с турецкой оккупацией севера Кипра — МИД
0
96
15:00 15.11.2023
Франция выдала ордер на арест президента Сирии Башара Асада
0
121
14:32 15.11.2023
Бывшие элитные части морпехов ВСУ на Херсонщине сейчас на 2/3 состоят из мобилизованных - Сальдо
0
174
14:12 15.11.2023
Израиль, как и Армению в Карабахе, постигнет разочарование — Эрдоган
0
189
14:00 15.11.2023
Россияне задолжали МФО 350 млрд рублей
0
208
13:32 15.11.2023
У МОК нет монополии на спортивный мир — Песков
0
228
13:20 15.11.2023
Сыну главы Чечни вручили орден «За служение религии Ислам» I степени
0
239
13:05 15.11.2023
В курс «Основы безопасности и защиты Родины» войдет информация о БПЛА и общевойсковом бое
0
235
13:00 15.11.2023
В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремела серия взрывов
0
216

Возврат к списку