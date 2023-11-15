Сергей Собянин: Московские школьники победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
15:33 15.11.2023
Московские школьники смогли добиться на Всероссийском конкурсе «Большая перемена» отличных результатов. 30 представителей столицы одержали победу, а 107 стали призерами состязаний. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, москвичи соревновались с 1500 старшеклассниками со всей России.
«Тема конкурса – «Горжусь Россией». Участники изучали историю страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников», – написал глава города у себя в Telegram-канале.
Финал конкурса проводился в «Артеке». На этом этапе школьники должны были продемонстрировать слаженную командную работу, креативность и коммуникативные навыки.
По словам градоначальника, все победители получили денежные призы, которые смогут потратить на повышение уровня образования или запуск стартапов.
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