Сергей Собянин: Московские школьники победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

15:33

Московские школьники смогли добиться на Всероссийском конкурсе «Большая перемена» отличных результатов. 30 представителей столицы одержали победу, а 107 стали призерами состязаний. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, москвичи соревновались с 1500 старшеклассниками со всей России.

«Тема конкурса – «Горжусь Россией». Участники изучали историю страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников», – написал глава города у себя в Telegram-канале.

Финал конкурса проводился в «Артеке». На этом этапе школьники должны были продемонстрировать слаженную командную работу, креативность и коммуникативные навыки.

По словам градоначальника, все победители получили денежные призы, которые смогут потратить на повышение уровня образования или запуск стартапов.