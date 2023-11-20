Спикер Рады заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены
16:12 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что власти страны не признают существования русского национального меньшинства и права русских на Украине должны быть ущемлены. При этом председатель Верховной рады сообщил, что такая позиция Киева нашла понимание у Европейской комиссии и Венецианской комиссии.
«Мы исходим из того, что этот законопроект (о нацменьшинствах — прим. ТАСС) вообще не расширяется на национальные меньшинства, которые представляют страну, которая признана агрессором», — сказал Стефанчук в эфире украинского телемарафона.
«Я очень благодарен и Венецианской комиссии, и Европейской комиссии за то, что они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть, опять-таки, принцип взаимного уважения. Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот, осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть», — добавил он.
НОВОСТИ
- 16:00 20.11.2023
- Объем взаиморасчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 95% — Белоусов
- 15:40 20.11.2023
- Одиннадцать проектов Сбера получили инвестиционную премию Investment Leaders Award
- 15:32 20.11.2023
- Средства ПВО РФ сбили пять украинских БПЛА, перехватили три снаряда HIMARS
- 15:30 20.11.2023
- Более 200 российских и международных спикеров из более чем 10 стран выступят на AI Journey
- 15:12 20.11.2023
- Зеленский призвал не ждать быстрых перемен в ходе украинского конфликта
- 15:00 20.11.2023
- Отношения КНР и РФ выдержали испытания сложностями международной обстановки — Си Цзиньпин
- 14:32 20.11.2023
- Пескову неизвестно о якобы продвигаемой Баку концепции «Западного Азербайджана»
- 14:15 20.11.2023
- В экочеллендже «БумБатл» приняли участие 2,5 миллиона россиян
- 14:12 20.11.2023
- Британия назвала важным сотрудничество с Россией на МКС - СМИ
- 14:00 20.11.2023
- РФ обратила внимание на предвыборные заявления Милея, но будет судить о его делах — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать