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Спикер Рады заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены

16:12 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что власти страны не признают существования русского национального меньшинства и права русских на Украине должны быть ущемлены. При этом председатель Верховной рады сообщил, что такая позиция Киева нашла понимание у Европейской комиссии и Венецианской комиссии.

«Мы исходим из того, что этот законопроект (о нацменьшинствах — прим. ТАСС) вообще не расширяется на национальные меньшинства, которые представляют страну, которая признана агрессором», — сказал Стефанчук в эфире украинского телемарафона.

«Я очень благодарен и Венецианской комиссии, и Европейской комиссии за то, что они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть, опять-таки, принцип взаимного уважения. Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот, осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть», — добавил он.

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