Выборы в РФ, США и на Тайване могут усугубить ситуацию в Сербии — Вучич
17:32 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич допустил осложнение ситуации для республики на фоне выборов в 2024 году в России, США, на Тайване и, возможно, на Украине.
«Если вы посмотрите на выборы, которые будут проходить в мире — в январе на Тайване, в конце года в США, — все те выборы вместе с российскими и, вероятно, украинскими будут представлять возможность для перемен или формирования новых ценностей на глобальном политическом уровне», — заявил глава государства, выступая на собрании в честь 182-летия Сербской академии науки и искусств. «Что меня пугает, так это то, что в эпоху социальных сетей, когда потворство общественности, сбор так называемых лайков становится важнейшей вещью, я боюсь, что этот год будет намного более тяжелым для всего мира и для нас — сербов и граждан Сербии», — указал Вучич.
Сербский лидер опасается, что 2024 год «принесет намного больше конфликтов, неспокойствия, чем принесли предыдущий и нынешний». «Когда я это говорю, я имею в виду и угрозы нашему народу в Косове и Метохии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины — прим. ТАСС) и многих других частях нашего региона, — отметил Вучич. — В этих условиях, упоминая все эти выборы, не ждите, что ситуация для нас станет каким-то образом лучше. Наоборот, я ожидаю самое тяжелое положение Сербии в истории нашей страны». В то же время президент выразил надежду, что следующий год станет для Сербии «окончанием испытаний, проблем и страданий».
НОВОСТИ
- 17:45 20.11.2023
- Сбер: AI Journey 2023 станет доступной для глухих и слабослышащих
- 17:12 20.11.2023
- США ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации — Нарышкин
- 17:00 20.11.2023
- В Киеве признали охлаждение отношений с незападными странами из-за позиции Украины по Газе
- 16:55 20.11.2023
- Сбер может применить искусственный интеллект для расшифровки египетских манускриптов
- 16:45 20.11.2023
- Финансовый эффект от GigaChat для Сбера в 2024 году составит не менее 10 млрд. руб
- 16:32 20.11.2023
- Греция не уступит Турции своих суверенных прав в Эгейском море — кабмин
- 16:12 20.11.2023
- Спикер Рады заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены
- 16:00 20.11.2023
- Объем взаиморасчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 95% — Белоусов
- 15:40 20.11.2023
- Одиннадцать проектов Сбера получили инвестиционную премию Investment Leaders Award
- 15:32 20.11.2023
- Средства ПВО РФ сбили пять украинских БПЛА, перехватили три снаряда HIMARS
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать