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Выборы в РФ, США и на Тайване могут усугубить ситуацию в Сербии — Вучич

17:32 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич допустил осложнение ситуации для республики на фоне выборов в 2024 году в России, США, на Тайване и, возможно, на Украине.

«Если вы посмотрите на выборы, которые будут проходить в мире — в январе на Тайване, в конце года в США, — все те выборы вместе с российскими и, вероятно, украинскими будут представлять возможность для перемен или формирования новых ценностей на глобальном политическом уровне», — заявил глава государства, выступая на собрании в честь 182-летия Сербской академии науки и искусств. «Что меня пугает, так это то, что в эпоху социальных сетей, когда потворство общественности, сбор так называемых лайков становится важнейшей вещью, я боюсь, что этот год будет намного более тяжелым для всего мира и для нас — сербов и граждан Сербии», — указал Вучич.

Сербский лидер опасается, что 2024 год «принесет намного больше конфликтов, неспокойствия, чем принесли предыдущий и нынешний». «Когда я это говорю, я имею в виду и угрозы нашему народу в Косове и Метохии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины — прим. ТАСС) и многих других частях нашего региона, — отметил Вучич. — В этих условиях, упоминая все эти выборы, не ждите, что ситуация для нас станет каким-то образом лучше. Наоборот, я ожидаю самое тяжелое положение Сербии в истории нашей страны». В то же время президент выразил надежду, что следующий год станет для Сербии «окончанием испытаний, проблем и страданий».

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