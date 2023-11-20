Милей должен извиниться за оскорбления Лулы да Силвы — канцелярия президента Бразилии
18:40 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер Либертарианской партии Аргентины, победивший на выборах президента страны, Хавьер Милей должен принести извинения за оскорбления президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, чтобы поспособствовать диалогу с новым правительством в дальнейшем. Об этом заявил специальный секретарь по социальным коммуникациям канцелярии президента Бразилии Пауло Пимента.
«Он неоправданно оскорбил президента Лулу. Ему как избранному президенту следует позвонить и извиниться. После того как это произойдет, я бы [на месте президента Бразилии] подумал о возможности диалога», — приводит его слова газета O Tempo. Ранее в интервью интернет-изданию La Politica Online политик назвал президента Бразилии Лулу да Силву коррупционером.
19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции «Свобода наступает», одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними.
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