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Rzeczpospolita сообщила об украинцах, забрасывающих фуры поляков камнями

09:32 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцы забрасывают фуры польских дальнобойщиков на границе камнями и бьют им стекла. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita («Речь Посполита»).

По ее информации, украинцы забрасывают польские грузовики, ожидающие отправления на Украину, камнями. У одного были разбиты фары и стекла, украдены аккумуляторы. Неизвестные на Украине также подожгли полуприцеп с польскими номерами, сообщает издание.

Ранее польские водители грузовиков, блокирующие три основных пункта пропуска на границе двух стран, обещали с 21 ноября перекрыть четвертый пункт — «Медыка — Шегини».

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