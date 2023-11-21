Rzeczpospolita сообщила об украинцах, забрасывающих фуры поляков камнями

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцы забрасывают фуры польских дальнобойщиков на границе камнями и бьют им стекла. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita («Речь Посполита»).

По ее информации, украинцы забрасывают польские грузовики, ожидающие отправления на Украину, камнями. У одного были разбиты фары и стекла, украдены аккумуляторы. Неизвестные на Украине также подожгли полуприцеп с польскими номерами, сообщает издание.

Ранее польские водители грузовиков, блокирующие три основных пункта пропуска на границе двух стран, обещали с 21 ноября перекрыть четвертый пункт — «Медыка — Шегини».