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Глава Пентагона заявил, что у США нет волшебной палочки для ВСУ

11:32 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что нет такого оружия, которое станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) волшебной палочкой. По его мнению, Киев ждет изматывающая борьба.

«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», — сказал Остин на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слова главы Пентагона приводит издание «Страна».

По мнению Остина, все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение. «Все зависит от предоставляемых [Киеву] военных возможностей и их сочетания с другим имеющимся вооружением, идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или о чем-то еще. Все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя <…>. Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», — добавил он.

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