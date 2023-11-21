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НОВОСТИ

Все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении провалились — Шойгу

15:32 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки провести десантную операцию на херсонском направлении, но ни одна из них не увенчалась успехом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Выступая на заседании коллегии Минобороны РФ он указал, что российские группировки в ходе СВО уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, улучшая свое положение.

«Все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери», — заявил Шойгу.

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