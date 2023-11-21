Клиенты Сбера могут открыть счета со ставкой до 13% годовых

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С 21 ноября Сбер запустил сразу четыре счета с повышенной доходностью для разных категорий клиентов, сообщает пресс-служба банка.

Счет «Ежедневный » доступен любому клиенту Сбера, который выполнит одно из трех условий: за месяц оплатит дебетовыми и кредитными картами покупки на сумму 150-600 тыс. руб., на последний день месяца будет иметь на картах, вкладах, счетах, в инвестиционных и страховых продуктах Сбера 2-10 млн руб. либо за месяц оплатит дебетовыми и кредитными картами покупки на сумму 100-600 тыс. руб. и будет иметь 1,5-10 млн руб. на картах, вкладах, счетах, в инвестиционных и страховых продуктах на последний день месяца.

Если это первый счет «Ежедневный %» у клиента в Сбере, то в первые два месяца он будет получать доход 12 годовых, а с третьего месяца – 8% годовых. Проценты будут начисляться раз в месяц на ежедневный остаток на счете до 5 млн руб. Если сумма ежедневного остатка превысит эту сумму, то повышенные проценты будут начислены на 5 млн руб., а на все, что будет лежать на счёте сверх этой суммы, ставка составит базовые 0,01%.

«Накопительный счет Премьер» с аналогичными параметрами могут подключить клиенты Сбера с пакетом услуг СберПремьер. Им не придется выполнять никаких дополнительных условий (кроме наличия пакета СберПремьер), а максимальная сумма, на которую будут начисляться проценты, также ограничена суммой 5 млн руб.

Для клиентов СберПервого банк предусмотрел «Накопительный счет Лидер» с более высокими ставками: 13% годовых в первые два месяца и 9% начиная с третьего месяца. Максимальная сумма для начисления процентов – 10 млн руб.

Такие же ставки получат клиенты Sber Private Banking по продукту «Private Накопительный счет». Максимальная сумма, на которую будут начисляться проценты, для них увеличена до 30 млн руб.

Один клиент может открыть только один такой счет. Сделать это можно в мобильном приложении или веб-версии СберБанк Онлайн – в офисе банка такой счет открыть нельзя.

«Счета с начислением процентов на ежедневный остаток оптимальны, если необходимо получить дополнительный доход, но при этом не хочется надолго изымать деньги из оборота, – пояснил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Ведь, размещая средства во вклад, человек на определенный срок утрачивает возможность свободно распоряжаться ими. А со счетами такого не происходит: деньги можно беспрепятственно снимать и вносить – счет продолжит действовать при любом остатке на нем, вопрос только в сумме начисляемых процентов».