Теперь в СберСтраховании можно получить направление на ремонт по каско за 1 минуту

18:50

В рамках международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в СберСтраховании рассказали о том, как сокращают время урегулирования страховых случаев.

СберСтрахованию удалось уменьшить время выдачи направления на ремонт по каско до 1 минуты. При наступлении страхового случая клиент сообщает об этом в колл-центр, а затем заполняет форму в мобильном приложении СберСтрахования. И благодаря использованию цифровых технологий анализа данных в течение минуты на его электронную почту приходит направление на ремонт.

Функция тестируется в Москве и Московской области на простых убытках, связанных с повреждением лобового стекла автомобиля. Обратная связь от клиентов, которые уже воспользовались ей, положительная: они выделяют простоту оформления и скорость принятия решения.

«Мы уже отметили эффективность платформы в рамках урегулирования убытков по автомобильным стеклам. В перспективе за 1 минуту будут приниматься решения по всем таким страховым случаям при подаче заявления через мобильное приложение, – рассказал Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования. – Очевиден потенциал платформы для работы и с более сложными повреждениями. Наша задача – сделать процесс урегулирования убытков максимально быстрым, простым и комфортным для клиента. Помочь этого добиться может технология искусственного интеллекта, поэтому мы постепенно интегрируем его в наши продукты».

Дочерняя компания Сбера по страхованию жизни тоже применяет технологии искусственного интеллекта для урегулирования убытков по страховым случаям. Так, СберСтрахованию жизни уже удалось сократить срок до 11 календарных дней вместо 30. До конца года планируется сократить срок урегулирования до 5 календарных дней, а в будущем – за счет использования искусственного интеллекта – компания рассчитывает это делать всего за минуты.