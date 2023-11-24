Около 200 иностранцев, собравшихся у финской границы в Заполярье, отправили в Петербург

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 200 иностранцев, находившихся на границе России и Финляндии в Мурманской области, в связи с закрытием финских пограничных пунктов отправили автобусами в Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Андрей Чибис.

«Почти для 200 иностранцев организовали автобусы до Санкт-Петербурга как ближайшего крупного транспортного центра, так как они решили остаться в России. У них есть все соответствующие документы и разрешения на нахождение в нашей стране», — написал Чибис в своем телеграм-канале.