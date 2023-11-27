Правительство Шотландии отказалось реабилитировать казненных в XVI-XVIII веках ведьм
18:00 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Шотландии не собираются принимать закон о реабилитации женщин, казненных в XVI–XVIII веках по обвинению в колдовстве. Об этом газете The Times сообщил официальный представитель шотландского правительства.
«У министров нет законодательных планов в этой области», — сообщил он. В 2022 году депутат от правящей в регионе Шотландской национальной партии Натали Дон выступила с частной инициативой принять закон о реабилитации жертв охоты на ведьм. Тогда ее предложение поддержали не только феминистские организации, но и правительство Шотландии во главе с первым министром Николой Стерджен.
В свою очередь новый глава региона Хамза Юсаф, который занял данный пост в марте, не заинтересован в принятии этого законопроекта. Как предположило издание, шотландские власти опасаются, что разработка подобного законопроекта послала бы неправильный сигнал избирателям о приоритетах правительства на фоне экономических трудностей.
Акт о колдовстве, принятый по следам протестантской Реформации, действовал в Шотландии в период с 1563 года по 1736 год. Согласно The Times, за это время около 4 тыс. шотландских женщин, обвиненных в чародействе, были казнены после того, как под пытками дали признательные показания.
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