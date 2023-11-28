Иран и страны ОДКБ поддержали проведение евразийского аналога «Оскара» — Михалков

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение премии Евразийской киноакадемии поддержали Иран и страны ОДКБ (куда, кроме России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), рассказал журналистам кинорежиссер и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Ранее сообщалось, что идею поддержали власти Китая.

«[Кроме Китая, идею вручения премии Евразийской киноакадемии] поддержал Иран, поддержали страны ОДКБ — там набирается серьезная команда», — сказал Михалков.

Весной 2022 года Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии, которая должна стать аналогом «Оскара». Начать вручение рассчитывают в 2024 году. Создание киноакадемии и кинопремии режиссер считает необходимым в первую очередь для «развития евразийского пространства». По словам кинорежиссера, основная задача, чтобы в Евразийскую академию вошли кинематографические державы Евразии — Китай, Индия и Корея.